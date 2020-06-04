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Вспышка COVID-19 произошла в военкоматах Ровно

Власти Ровенской области утверждают, что заражение сотрудников военкоматов не повлияет на ход призыва. Местные СМИ предполагают, что коронавирус был завезен из Закарпатской области.

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В Ровно областной и городской военкоматы делят одно здание
В Ровно областной и городской военкоматы делят одно здание
Фото: rivnepost.rv.ua

В Ровно лабораторно подтверждены случаи заражения коронавирусом сотрудников военных комиссариатов. Об этом 4 июня сообщила в Facebook пресс-служба Ровенской областной государственной администрации.

"В помещении работают врачи-эпидемиологи, проводится дезинфекция. Больные в удовлетворительном состоянии, находятся на самоизоляции", – говорится в сообщении.

Военкоматы продолжают работу в обычном режиме, в частности, выполняются задания по призыву на срочную службу.

Сколько сотрудников комиссариатов заболели, не уточняется.

https://www.facebook.com/RivneODA/posts/1381422585384403

Агентство "Радіотрек" отмечает, что пациентов четверо – три женщины и мужчина. Последний недавно вернулся из командировки в Закарпатскую область, у него поднялась температура, но он не обращал на это внимания, рассказали источники в военной среде.

В Ровно областной военкомат находится в одном помещении с городским, там всегда много людей, отмечает агентство.

По состоянию на утро 4 июня в Ровенской области инфицированы 1903 человека, 1019 из них выздоровели, 40 – скончались, проинформировал в Facebook председатель ОГА Виталий Коваль.

https://www.facebook.com/koval8/posts/302001954528387

В Украине зарегистрирован 25 441 случай коронавирусной инфекции, из них 747 – со смертельным исходом. Вылечилось 11 042 больных.

Теги: Ровно, призыв, военкомат, власть, Виталий Коваль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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