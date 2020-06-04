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"Укрзалізниця" запустила поезда в западном направлении после карантина

4 июня в первые рейсы после карантина отправились поезда дальнего следования на запад Украины.

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Пассажиров допускают в поезда в защитных масках и после температурного скрининга
Пассажиров допускают в поезда в защитных масках и после температурного скрининга
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" возобновила сообщение Киева с Хмельницким, Ивано-Франковском, Ужгородом и Ковелем, сегодня в западном направлении выехали первые поезда после снятия карантинных ограничений, сообщила пресс-служба УЗ в Facebook 4 июня.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах", – сообщили в ведомстве.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Пассажиры допускаются в поезда в защитных масках после температурного скрининга при посадке в вагон.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, ограничили пассажирские перевозки внутри страны.

Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня Украина возобновила пассажирское железнодорожное сообщение. Более 40 поездов дальнего следования отправились по стране.

Теги: Украина, Укрзалізниця, Западная Украина, карантин, поезда, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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