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Без очередей и в масках. В Госавиаслужбе утвердили требования к полетам во время карантина

В рамках ослабления карантина возобновляется авиационное сообщение: с 5 июня – внутреннее, с 15 июня – международное с некоторыми странами. Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований по осуществлению полетов.

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С 5 июня в Украине возобновят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня международное
С 5 июня в Украине возобновят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – международное
Фото: depositphotos.com

Государственная авиационная служба Украины 4 июня на своей странице в Facebook опубликовала требования по осуществлению полетов, которые начнут проводить в рамках ослабления карантина с 5 июня.

Среди основных требований к полетам:

  • доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала;
  • должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборки;
  • в местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей;
  • должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка;
  • все в аэропорту должны носить защитные маски: персонал и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках;
  • рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал;
  • для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует увеличить количество автобусов.
https://www.facebook.com/UkSATSE.official/posts/4178406802184369

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение.

Возобновляется авиационное сообщение: с 5 июня – внутреннее, с 15 июня – международное с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из УкраиныСоответствующее решение 3 июня принял Кабинет Министров. Сейчас заведения общественного питания обслуживают клиентов только на летних площадках или работают на вынос.

Теги: Украина, самолет, аэропорт, авиация, Госавиаслужба, карантин, самолеты, очереди, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, коронавирус
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