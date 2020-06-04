Без очередей и в масках. В Госавиаслужбе утвердили требования к полетам во время карантина

В рамках ослабления карантина возобновляется авиационное сообщение: с 5 июня – внутреннее, с 15 июня – международное с некоторыми странами. Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований по осуществлению полетов.

С 5 июня в Украине возобновят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – международное Фото: depositphotos.com

Государственная авиационная служба Украины 4 июня на своей странице в Facebook опубликовала требования по осуществлению полетов, которые начнут проводить в рамках ослабления карантина с 5 июня.

Среди основных требований к полетам:

доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала;

должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборки;

в местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей;

должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка;

все в аэропорту должны носить защитные маски: персонал и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках;

рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал;

для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует увеличить количество автобусов.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение.

Возобновляется авиационное сообщение: с 5 июня – внутреннее, с 15 июня – международное с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины. Соответствующее решение 3 июня принял Кабинет Министров. Сейчас заведения общественного питания обслуживают клиентов только на летних площадках или работают на вынос.