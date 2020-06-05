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Число жертв коронавируса в мире приближается к 400 тыс.

По масштабам распространения коронавирусной инфекции в мире по-прежнему лидируют США, Бразилия и Россия.

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Заразилились коронавирусом в мире 6,6 млн человек
Заразилились коронавирусом в мире 6,6 млн человек
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 5 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6 635 004 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 391 179 человек, выздоровело 2 872 731.

В США число инфицированных достигло 1 872 660, умерло 108 211, излечилось 485 002 человека.

В Бразилии число заболевших превысило 600 тыс. – 614 941 человек, 34 021 умерший и 254 963 излечившихся.

Далее следует Россия – 440 538 инфицированных, 5376 умерших и 204 197 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело 283 079, умерло 39 987 человек.

В Индии число инфицированных превысило 200 тыс. – сейчас там 226 770 заболевших и 6363 умерших.

Отметку в 100 тыс. заболевших также преодолела Мексика – 105 680 инфицированных и 12 545 умерших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 4 июня общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 25 411 человек, 747 из них умерли, 11 042 выздоровели. 

Теги: Россия, США, Великобритания, Бразилия, Мексика, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Университет Джонса Хопкинса
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