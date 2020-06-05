На Кипре не выявили ни одного нового случая COVID-19

Впервые с 9 марта власти Кипра сообщили об отсутствии новых инфицированных коронавирусом. За все время эпидемии заразилось меньше тысячи жителей острова.

Все 1996 тестов на коронавирус, которые были взяты на Кипре за последние сутки, оказались отрицательными, впервые с начала вспышки в стране не выявлен ни один случай заражения. Об этом 4 июня сообщил информационный центр министерства здравоохранения Кипра.

Общее количество инфицированных составляет 958, умерло 17 человек.

С 9 июня правительство страны ослабляет карантинные ограничения в рамках подготовки к туристическому сезону, сказано на сайте минздрава. В частности, открываются рестораны и кафе.

Кипр был последним государством Европейского союза, где были обнаружены больные COVID-19, это произошло 9 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,58 млн, из них более 2,84 млн вылечились, а 388,4 тыс. умерли.