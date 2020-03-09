На Кипре подтвердили первые случаи коронавируса. Это была последняя страна ЕС без заболевших

На территории Кипра подтвердили два случая коронавирусной инфекции. Один из зараженных – медицинский работник.

Более 3500 человек погибли от коронавирусной инфекции по всему миру Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну сообщил, что в стране подтвердили первых два случая заражения коронавирусом. Об этом он написал 9 марта в Twitter.

"К сожалению, у нас уже есть первых два подтвержденных случая коронавируса на Кипре. Нет причин для паники, но необходимы настороженность и соблюдение мер самозащиты", – написал он.

Δυστυχώς έχουμε ήδη τα δύο πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού στην Κύπρο.

Δεν χρειάζεται πανικός αλλά εγρήγορση και τήρηση μέτρων αυτοπροστασίας.#Cyprus #COVID2019 #coronavirus #MoH https://t.co/vkE61fA4Ss — Constantinos Ioannou (@K_Ioannou) March 9, 2020

На сайте бюро печати и информации Республики Кипр уточнили, что одним из заболевших является медицинский работник.

"Из-за опасений, высказанных гражданами после подтверждения коронавируса у медицинского работника, выяснилось, что процесс выявления близких контактов врача с пациентами или коллегами уже начался в сотрудничестве с самим пациентом", – говорится в сообщении.

До недавнего времени Кипр оставался единственным государством ЕС, где не был обнаружен коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечилось 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. При этом количество новых случаев ежедневно снижается.

По данным ВОЗ по состоянию на 8 марта, за пределами материкового Китая коронавирусом заразилось 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, за сутки умер 71 человек.