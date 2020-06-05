От коронавируса в Украине скончалось еще 15 человек, суточный прирост новых случаев держится на высоком уровне

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине приближается к 26 тыс., следует из опубликованных Советом национальной безопасности и обороны данных.

От осложнений, вызванных COVID-19, в Украине умерло 762 человека Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 553 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 5 июня.

Это один из самых высоких суточных приростов за время эпидемии: больше было только 22 апреля (578 случаев) и 3 июня, когда было выявлено рекордные 588 случаев.

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине возросло до 25 964.

От осложнений, вызванных COVID-19, в Украине умерло 762 человека, в том числе 15 – за последние 24 часа. Выздоровели 11 372 больных (+330 за сутки).

Новость дополняется.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. Новый этап ослабления запланирован на 5 июня.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.