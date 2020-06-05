За сутки в Украине сделали 16 793 тестирования на коронавирус

В регионах Украины за последние сутки сделали 11 142 теста на COVID-19 методом ПЦР и 5651 ИФА-тест, собщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов рассказал о статистике по COVID-19 Фото: Максим Степанов / Facebook

За сутки в Украине выявили 30 заразившихся коронавирусом детей и 75 медицинских работников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Госпитализировано за указанный период 103 человека, 15 человек умерли, 330 – выздоровели.

За сутки в Украине было сделано 16 793 тестирования, из них 11 142 – методом полимеразной цепной реакции и 5651 ИФА-тест.

Наибольшее число подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (82), Львовской области (73) и Ровенской области (57).

По состоянию на сегодняшний день общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине возросло до 25 964. От осложнений, вызванных COVID-19, в Украине умерло 762 человека, выздоровели 11 372 больных.