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COVID-19 в Украине. За сутки умерло 15 человек, 440 – выздоровело

Показатели заболеваемости и смертности от коронавирусной болезни в Украине остаются на прежнем уровне.

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В Киеве показатели заболеваемости одни из самых высоких
В Киеве показатели заболеваемости одни из самых высоких
Фото: depositphotos.com

В течение последних 24 часов в Украине выявлено 550 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 440 человек выздоровели, скончалось 15 пациентов. Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны 6 июня.

Накануне показатели были следующими: 553 новых инфицированных, 330 выздоровевших, 15 умерших.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 26 514. Умерло 777 человек, полностью выздоровело 11 812 пациентов.

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

  • Винницкая область – 1116;
  • Волынская область – 1037;
  • Днепропетровская область – 965;
  • Донецкая область – 203;
  • Житомирская область – 870;
  • Закарпатская область – 1301;
  • Запорожская область – 488;
  • Ивано-Франковская область – 1533;
  • Киев – 3375;
  • Киевская область – 1748;
  • Кировоградская область – 546;
  • Луганская область – 52;
  • Львовская область – 2053;
  • Николаевская область – 307;
  • Одесская область – 986;
  • Полтавская область – 273;
  • Ровенская область – 2014;
  • Сумская область – 192;
  • Тернопольская область – 1255;
  • Харьковская область – 1222;
  • Херсонская область – 179;
  • Хмельницкая область – 509;
  • Черкасская область – 448;
  • Черновицкая область – 3585;
  • Черниговская область – 257.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,74 млн, из них около 2,75 млн вылечились, а 395 тыс. умерли.

Теги: Украина, СНБО, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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