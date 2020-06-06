COVID-19 в Украине. За сутки умерло 15 человек, 440 – выздоровело

В течение последних 24 часов в Украине выявлено 550 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 440 человек выздоровели, скончалось 15 пациентов. Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны 6 июня.
Накануне показатели были следующими: 553 новых инфицированных, 330 выздоровевших, 15 умерших.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 26 514. Умерло 777 человек, полностью выздоровело 11 812 пациентов.
Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,74 млн, из них около 2,75 млн вылечились, а 395 тыс. умерли.