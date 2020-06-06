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Коронавирусом во всем мире заразилось 6,74 млн человек

По числу заразившихся коронавирусной инфекцией Индия обошла Италию – сейчас там 236 657 заболевших и 6649 умерших. Страна вышла на шестое место по масштабу распространения заболевания.

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Пандемия коронавируса в мире продолжается
Пандемия коронавируса в мире продолжается
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 6 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6 740 023 человека (+105 тыс.). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 394 984 (+3,5 тыс.) человека, выздоровело 2 748 576.

В США число инфицированных достигло 1 897 838, умерло 109 143, излечилось 491 706 человек.

В Бразилии заболело 646 человек, 34 021 умерший и 254 963 излечившихся (это данные суточной давности, новых сведений по Бразилии пока нет).

Далее следует Россия – 449 256 инфицированных, 5520 умерших и 212 237 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело 284 734, умерло 40 344 человека.

Индия по числу инфицированных опередила Италию – сейчас там 236 657 заболевших и 6649 умерших. Она находится на шестом месте.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине возросло до 25 964От осложнений, вызванных COVID-19, в Украине умерло 762 человека, выздоровело 11 372 больных.

Теги: Россия, США, Индия, Великобритания, Италия, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Университет Джонса Хопкинса
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