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ПРОИСШЕСТВИЯ

В кропивницкой колонии от СOVID-19 умер заключенный

1 июня мужчину, который отбывал наказание в колонии №6 Кропивницкого, направили в больницу – его собирались досрочно освободить из-за плохого состояния здоровья, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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13 мая в исправительной колонии №6 была проведена проверка, которая зафиксировала нарушения в организации противоэпидемических мер
13 мая в исправительной колонии №6 была проведена проверка, которая зафиксировала нарушения в организации противоэпидемических мер
Фото: pixabay.com

Заключенный Кропивницкой исправительной колонии №6 поступил в больницу №4 областного центра 14 мая, написала в Facebook уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

15 мая в инфекционной больнице, куда заключенного перевели с диагнозом "острое воспаление легких", ему сделали тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. 19 мая, по информации омбудсмена, его выписали из больницы и поместили на изоляцию в медчасть исправительной колонии. Из-за хронических болезней заключенный находился в тяжелом состоянии.

"Учитывая обстоятельства, руководство колонии приняло решение о направлении его 1 июня в больницу с целью подготовки заключения врачей о его освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья", – отметила Денисова.

3 июня заболевшему сделали ПЦР-тест, он дал положительный результат, а 4-го мужчина умер.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3855542524518468

По информации руководства колонии, всем, кто контактировал с заключенным, сделали тесты. Они находятся в изоляции. Проведена дезинфекция медицинской части.

Денисова подчеркнула, что 13 мая в исправительной колонии №6 была проведена проверка, которая выявила нарушения в организации противоэпидемических мер.

"Считаю, что смерть заключенного – следствие ненадлежащей организации и контроля за введенными карантинными мероприятиями в учреждениях наказаний, а также фактического игнорирования выполнения предоставленных рекомендаций по результатам мониторинговых визитов", – заявила омбудсмен.

Людмила Денисова обратилась в Офис генерального прокурора Украины с просьбой провести проверку по факту смерти заключенного и принять меры по привлечению к ответственности виновных лиц.

Также омбудсмен обратилась в Министерство юстиции с требованием обеспечить проведение тестирования заключенных и сотрудников исправительных учреждений, где были зафиксированы случаи COVID-19.

По состоянию на 5 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине возросло до 25 964От осложнений, вызванных COVID-19, в Украине умерло 762 человека, выздоровело 11 372 больных.

Теги: смерть, Людмила Денисова, исправительная колония, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, COVID-19
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