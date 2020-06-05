ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маски всем врачам, а не только работающим с пациентами, инфицированными COVID-19, а также всем гражданам в местах, где невозможно соблюдать дистанцию.

ВОЗ рекомендовала носить маски всем врачам, людям старше 60 лет и другим гражданам в местах, где невозможно соблюдать дистанцию Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по использованию масок в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге 5 июня заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Стенограмма его выступления опубликована на сайте ВОЗ.

"Я хотел бы подчеркнуть, что руководство [по использованию масок], которое мы публикуем сегодня, является обновлением того, о чем мы говорили в течение многих месяцев: маски следует использовать только как часть всеобъемлющей стратегии в борьбе с COVID-19. Маски сами по себе не защитят вас от COVID-19", – подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, теперь ВОЗ рекомендует носить маски всем врачам, а не только работающим с пациентами, инфицированными коронавирусом. "Это означает, например, что когда доктор проводит обход отделения кардиологии или паллиативной помощи, где нет подтвержденных пациентов с COVID-19, он все равно должен носить медицинскую маску", – отметил гендиректор организации.

Также ВОЗ рекомендует носить маски всем людям старше 60 лет, а также тем, кто страдает сопутствующими заболеваниями, "в ситуациях, когда физическое дистанцирование невозможно".

"В свете новых доказательств ВОЗ рекомендует правительствам поощрять население к ношению масок там, где широко распространена передача [коронавируса], а физическое дистанцирование затруднено, например, в общественном транспорте, в магазинах или в других ограниченных или переполненных помещениях", – добавил Гебрейесус.

При этом он подчеркнул, что маски "могут создавать ложное чувство безопасности, заставляя людей пренебрегать такими мерами, как гигиена рук и физическое дистанцирование".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,69 млн, из них более 2,9 млн вылечились, 393 тыс. умерли.

В начале пандемии ВОЗ выступала против всеобщего масочного режима, подчеркивая, что средства защиты должны использовать только люди с симптомами ОРЗ, врачи, работающие с коронавирусными больными, а также те, кто ухаживает за больными родственниками.