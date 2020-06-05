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Количество умерших от COVID-19 в Британии превысило 40 тыс. человек

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Великобритании подтвердили более 283 тыс. случаев заражения COVID-19.

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Великобритания занимает второе место в мире по количеству умерших от коронавируса после США
Великобритания занимает второе место в мире по количеству умерших от коронавируса после США
Фото: EPA

По состоянию на 5 мая в Великобритании от коронавирусной инфекции скончался 40 261 человек. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные в Twitter.

За последние сутки в Соединенном Королевстве было зарегистрировано 357 связанных с COVID-19 смертей. Великобритания стала второй страной в мире (после США), преодолевшей отметку в 40 тыс. умерших.

Всего в стране подтверждено 283 311 случаев инфицирования коронавирусом (1,65 тыс. из них – за последний день).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,69 млн, из них более 2,9 млн вылечились, 393 тыс. умерли.

Теги: Великобритания, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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