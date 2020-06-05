Во Франции 300 млн литров вина переработают в сырье для санитайзеров

Французские виноделы переработают три миллиона гектолитров вина в гели для рук и этанол, чтобы освободить хранилища для нового урожая, об этом заявило Агентство сельского хозяйства Франции.

Пострадавшие от пандемии коронавируса французские виноделы смогут перерабатывать нераспроданное вино в санитайзеры и этанол, это позволит им освободить место для производства вина в 2020 году, сообщило Агентство сельского хозяйства Франции.

Около 3 млн гектолитров (1 гл равен 100 литрам. – "ГОРДОН") нуждаются в перегонке из-за снижения продаж во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Виноделы пострадали от закрытия баров и ресторанов во Франции и за рубежом.

В агентстве отметили, что переработка вина – мера исключительная, ее одобрил Брюссель.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,7 млн, из них более 2,37 млн вылечились, а 356,2 тыс. умерли.

Во Франции, по данным университета Джонса Хопкинса, с начала вспышки инфицировано 189 569 человек, 70 094 вылечились, 29 068 умерли.