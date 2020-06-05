При условии серьезного ухудшения эпидемической ситуации в Украине график смягчения карантина может быть изменен – Офис президента

На данный момент Кабинет Министров Украины продолжает следовать выбранному плану смягчения карантинных ограничений.

Зеленский: Сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных Фото: president.gov.ua

При условии серьезного ухудшения эпидемической ситуации в Украине график смягчения карантина может быть изменен. Такое решение 5 июня было принято на совещании по противодействию распространению коронавируса, сообщает Офис президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в Украине третий день подряд растет число подтвержденных случаев COVID-19. В правительстве считают, что если такая тенденция сохранится, смягчение карантина может привести к ухудшению эпидемической ситуации в стране.

"Надо напоминать людям, что беспечность в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью сложно. Невидимая опасность – хуже всего, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных", – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что Кабинет Министров пока что продолжает следовать выбранному плану отмены ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемической ситуации график смягчения карантина в Украине может быть изменен.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.

По состоянию на сегодняшний день общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине возросло до 25 964. От осложнений, вызванных COVID-19, в Украине умерло 762 человека, выздоровели 11 372 больных.