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В Бразилии за сутки выявили более 30 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, по числу смертей она опередила Италию

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии превысило 600 тыс., за сутки там умерло 1473 человека, сообщило министерство здравоохранения страны.

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По числу инфицированных коронавирусом Бразилия занимает второе место в мире
По числу инфицированных коронавирусом Бразилия занимает второе место в мире
Фото: EPA

По состоянию на вечер 4 июня в Бразилии выявили еще 30 925 инфицированных коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения страны.

Общее число подтвержденных случаев заражения увеличилось до 614 941.

За последние сутки в стране от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, умерло 1473 человека – это новый ежедневный антирекорд. Третий день подряд в Бразилии фиксируют рекордную суточную смертность, в предыдущие два дня было 1262 и 1349 летальных исходов. Количество жертв эпидемии увеличилось до 34 021. Летальность от вируса в стране составляет 5,5%.

Таким образом, по числу летальных случаев в мире, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с заболеваемостью в реальном времени, Бразилия вышла на третье место в мире, опередив Италию (там зафиксировано 33 689 летальных случаев). По числу инфицированных она на втором месте после США, где 1,87 млн зараженных.

От COVID-19 уже вылечилось 254 963 бразильца.

По прогнозу Института метрик и оценки состояния здоровья Университета Вашингтона (США), к августу количество летальных случаев от коронавируса в Бразилии может превысить 125 тыс. (население Бразилии – более 209 млн). Глава института доктор Кристофер Мюррей считает, что Бразилия должна последовать примерам Китая, Италии, Испании и США и ввести строгий карантин, чтобы уменьшить негативные последствия пандемии.

В конце мая в ВОЗ заявили, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,67 млн, из них более 2,89 млн вылечились, а 391,8 тыс. умерли.

Теги: Бразилия, Южная Америка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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