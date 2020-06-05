В Киеве группа мужчин избила водителя трамвая из-за просьбы надеть маски

В результате нападения пострадавший был госпитализирован, сообщает dtp.kiev.ua.

В Киеве пассажиры избили водителя трамвая после просьбы надеть медицинскую маску. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"На остановке трамвай совершал посадку/высадку пассажиров, когда посадка закончилась, несколько пассажиров (компания друзей) были без масок. Водитель и кондуктор попросили их надеть маски, на что в ответ получили отказ в грубой форме. После этого водитель попытался объяснить, что если они не наденут маску, то он дальше продолжать движение не имеет права и трамвай будет стоять, пока не приедет полиция. На это компания отреагировала крайне агрессивно и накинулись с кулаками на водителя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нападения пострадавший мужчина был госпитализирован.

В полиции инцидент пока не комментировали.