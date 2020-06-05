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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве группа мужчин избила водителя трамвая из-за просьбы надеть маски

В результате нападения пострадавший был госпитализирован, сообщает dtp.kiev.ua.

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В Киеве госпитализировали водителя трамвая
В Киеве госпитализировали водителя трамвая
Фото: depositphotos.com

В Киеве пассажиры избили водителя трамвая после просьбы надеть медицинскую маску. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"На остановке трамвай совершал посадку/высадку пассажиров, когда посадка закончилась, несколько пассажиров (компания друзей) были без масок. Водитель и кондуктор попросили их надеть маски, на что в ответ получили отказ в грубой форме. После этого водитель попытался объяснить, что если они не наденут маску, то он дальше продолжать движение не имеет права и трамвай будет стоять, пока не приедет полиция. На это компания отреагировала крайне агрессивно и накинулись с кулаками на водителя", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/videos/1704923042979224/

Отмечается, что в результате нападения пострадавший мужчина был госпитализирован.

В полиции инцидент пока не комментировали.

Теги: Киев, нападение, трамваи, госпиталь, пострадавшие, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, трамвай
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