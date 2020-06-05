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В этом сезоне открывать детские лагеря нельзя – главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предложил в этом году не открывать оздоровительные детские лагеря.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Вместо оздоровления детей можно получить вспышку COVID-19
Вместо оздоровления детей можно получить вспышку COVID-19
Фото: pixabay.com

Во время оздоровительного летнего сезона каждый год в детских лагерях фиксируют до 80 вспышек кишечных инфекций. После них детей лечат в инфекционных стационарах, которые сейчас специализируются на лечении больных COVID-19, об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал в эфире канала "112 Украина".

Вместо лечения кишечной инфекции дети будут подвергаться опасности инфицирования коронавирусом.

"Я придерживаюсь мнения, что детские лагеря открывать этим летом нельзя. Предлагаю воздержаться до стабилизации эпидемической ситуации", – подчеркнул он.

ВИДЕО
Видео: 112 Украина / YouTube

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

В апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соблюдение безопасной дистанции, постоянная дезинфекция и использование средств защиты станут новыми стандартами для украинцев.

С 11 мая 2020 года началось смягчение карантина.

Теги: карантин, дети, лагерь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, COVID-19
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