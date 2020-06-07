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В Китае заявили, что намерены сделать вакцину от коронавируса доступной по всему миру

Китайские ученые разрабатывают как минимум пять вакцин от коронавируса, заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

Коронавирус распространился по миру из Китая
Коронавирус распространился по миру из Китая
Фото: ЕРА

После создания китайскими учеными вакцины от коронавируса она станет доступной по всему миру. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган, пишет издание "Жэньминь жибао".

По его словам, Китай таким образом намерен выполнить обязательства, данные председателем КНР Си Цзиньпином.

Ван Чжиган рассказал, что китайские ученые наращивают усилия по разработке новых вакцин от коронавируса, на данный момент исследователи проводят пять независимых клинических испытаний на людях – а это половина от всех испытаний в мире.

Министр отметил, что при создании вакцины отдается приоритет ее безопасности, эффективности и доступности.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 7 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6 896 179 человек, умерли 399 785, выздоровели 3 087 315. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Теги: Китай, ученые, КНР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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