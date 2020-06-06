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В селе в Черновицкой области все тесты на COVID-19 дали положительный результат – глава сельсовета

Глава сельсовета Черновки Черновицкой области Георгий Бота не назвал точное количество выявленных в селе больных с COVID-19, но отметил, что за два дня "десятки" новых случаев.

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Глава сельсовета попросил жителей соблюдать карантин
Глава сельсовета попросил жителей соблюдать карантин
Фото: pixabay.com

В селе Черновка Черновицкой области коронавирусную инфекцию обнаружили у всех, кто тестировался на COVID-19. Об этом 6 июня в Facebook сообщил глава сельсовета Георгий Бота.

"На каждом шагу подстерегает опасность – можно заразиться COVID-19. Все анализы, которые были сделаны накануне – положительные. Больных много. Двое находятся в больнице, остальные лечатся амбулаторно. Несколько семей – на самоизоляции", – написал он.

Глава сельсовета попросил жителей Черновки соблюдать карантин "в связи с тем, что болезнь может протекать бессимптомно и человек может не знать, что болен и представляет опасность для других".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=639744783284536&id=100017470593616

Точное число больных Бота не указал, но в комментариях под постом он отметил, что "за три месяца – три случая, за два дня – десятки".

По данным переписи населения, проведенной в 2001 году, в Черновке проживало 2364 человека.

По состоянию на 6 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине возросло до 26 514 (в Черновицкой области 3585). От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 777 человек, выздоровели 11 812 пациентов.

Теги: Черновицкая область, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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