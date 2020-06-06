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Во Львовской области лаборатории не успевают делать тесты на COVID-19. Регион вышел на третье место в Украине по числу заболевших

Количество инфицированных коронавирусом во Львовской области равномерно растет, заявил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Козицкий заявил, что эпидситуация во Львовской области ухудшилась
Козицкий заявил, что эпидситуация во Львовской области ухудшилась
Фото: Максим Козицький / Facebook

Лаборатории во Львовской области из-за роста заболеваемости не успевают проводить ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий по итогам срочного совещания по ситуации с COVID-19.

"По статистике последних дней Львовская область стала своеобразным антирекордсменом (4 июня регион вышел на третье место по количеству подтвержденных случаев COVID-19. "ГОРДОН"). Вспышки не наблюдается, но количество инфицированных равномерно растет. Источником роста стал город Львов. Из-за участившихся случаев [заражения] Львовская область обогнала Черновицкую (по всей видимости, речь идет о приросте новых пациентов; по общему числу заразившихся Черновицкая область по-прежнему занимает первое место в Украине. – "ГОРДОН"). Кроме того, образовалась очередь на ПЦР-тестирование", – сообщил глава ОГА.

Он добавил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль "поручил рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, что позволит одновременно тестировать пять образцов отобранного материала". 

Козицкий также заявил, что в регионе пока не будут возобновлены внутриобластные пассажирские перевозки. "Достаточно остро в последнее время встал вопрос внутриобластных перевозок, ведь экономика требует восстановления транспортного сообщения. Однако мы понимаем, что уровень заболеваемости будет падать только при соблюдении карантина жителями области", – отметил чиновник.

https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official/posts/1924637557673733

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.

После ослабления ограничительных мер в некоторых областях эпидемическая ситуация ухудшилась. В частности, власти Житомирской области отказались ослаблять карантин из-за увеличения количества инфицированных.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что "тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение – общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава". По его словам, украинцы путают ослабление карантина с его полной отменой.

По состоянию на 6 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине возросло до 26 514. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 777 человек, выздоровели 11 812 пациентов.

Теги: Львов, Украина, эпидемия, Львовская область, карантин, Максим Козицкий, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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