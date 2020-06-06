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В Житомирской области усилили карантин

По данным Житомирской ОГА, с 1-го по 4 июня в области было подтверждено 123 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в регионе заболели 870 человек.

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В Житомирской ОГА заявили об ухудшении эпидемической ситуации после ослабления карантина
В Житомирской ОГА заявили об ухудшении эпидемической ситуации после ослабления карантина
Фото: EPA

В Житомирской области в связи с увеличением количества новых случаев заражения коронавирусом усилены карантинные ограничения. Решение было принято 5 июня на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности, сообщила 6 июня пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.

По данным ОГА, с 1-го по 4 июня включительно на территории области подтверждено 123 новых случая заражения, тогда как всего с начала эпидемии заболели 870 человек.

В связи с этим региональные власти решили не вводить ослабления ограничительных мер, которые разрешены постановлением Кабинета Министров от 20 мая.

В решении комиссии говорится, что "до момента стабилизации эпидемической ситуации" в области не разрешается:

  • прием посетителей в помещениях заведений общественного питания и культуры;

  • работа предприятий, предоставляющих услуги по размещению;

  • проведение религиозных мероприятий и богослужений.

Люди старше 60 лет обязаны и в дальнейшем соблюдать режим самоизоляции.

Также комиссия постановила регулярно проверять рынки, магазины и транспорт на предмет соблюдения карантинных мер.

Облгосадминистраци призвала жителей региона соблюдать гигиенические требования и не выходить из дома без острой необходимости.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.

По состоянию на 6 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине возросло до 26 514. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 777 человек, выздоровели 11 812 пациентов.

Теги: транспорт, Украина, религия, Житомир, эпидемия, культура, правительство, Житомирская область, карантин, облгосадминистрация, Житомирская ОГА, коронавирус, самоизоляция
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