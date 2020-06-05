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ЕС продлит запрет на въезд граждан из третьих стран, в том числе украинцев

Еврокомиссия рекомендовала завершить ограничения на пересечение внешних границ Евросоюза 15 июня, когда истекает срок действующего запрета, однако почти все страны-члены поддержали продолжение закрытия границ на две недели, сообщила еврокомиссар Илва Йоханссон.

В ближайшие дни продолжатся консультации между Еврокомиссией и странами-членами о критериях карантина
В ближайшие дни продолжатся консультации между Еврокомиссией и странами-членами о критериях карантина
Фото: depositphotos.com

Страны Европейского союза выступили за продолжение ограничений на въезд граждан из третьих стран после 15 июня. Об этом по итогам заседания министров внутренних дел стран ЕС заявила еврокомиссар Илва Йоханссон, пишет "Европейская правда".

"Среди министров была сильная поддержка того, что сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ", – сказала Йоханссон.

Еврокомиссия рекомендовала завершить ограничения на пересечение внешних границ ЕС 15 июня, когда истекает срок действующего запрета, однако почти все страны-члены поддержали продолжение закрытия границ на две недели.

"Это означает, что ограничения на внешних границах останутся до конца июня, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об отмене в начале июля", – отметила еврокомиссар.

В ближайшие дни продолжатся консультации между Еврокомиссией и странами-членами о критериях карантина, для кого и как открывать границы. Одновременного открытия для всех стран не будет, сказала Йоханссон.

Полноценное функционирование Шенгенской зоны восстановится до конца июня.

В Евросоюз могут попасть только определенные категории людей из третьих стран, например сезонные работники, пишет издание.

18 марта лидеры ЕС приняли решение о закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса. Экономики стран Евросоюза понесли большие убытки от прекращения потока туристов.

После двух месяцев действия ограничений европейские страны разрабатывают план выхода из карантина. Греция планирует возобновить туристический сезон 1 июля. В стране готовы принимать туристов, которые сдадут тест на COVID-19 и смогут предъявить сертификат об отсутствии заболевания.

Италия разрешила въезд в страну иностранцам с 3 июня.

Теги: Еврокомиссия, граница, запрет, карантин, ограничения, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, границы
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