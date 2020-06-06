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Степанов: Минздрав не запрещал партнерские роды на период карантина

Во многих роддомах Украины после введения карантина запретили присутствовать во время родов всем, кроме медперсонала. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, специального постановления о запрете партнерских родов не было, но были рекомендации по ограничению контактов в больницах.

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Ряд общественных организаций заявляли о незаконности запрета партнерских родов
Ряд общественных организаций заявляли о незаконности запрета партнерских родов
Фото: depositphotos.com

Министерство здравоохранения Украины не запрещало партнерские роды в период вспышки коронавирусной инфекции, однако рекомендовало ограничить присутствие в медучреждениях лиц, не являющихся пациентами. Об этом на брифинге 6 июня рассказал глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Министерство не запрещало на центральном уровне партнерские роды, таких решений не было", – заявил Степанов, отвечая на вопрос, почему многие роддома не пускали к роженицам их близких вопреки позиции Всемирной организации здравоохранения.

Медучреждения руководствовались рекомендациями министерства, направленными на уменьшение риска инфицирования коронавирусом внутри больниц, пояснил он. "Все это делалось ради здоровья украинцев, в том числе при родах", – добавил Степанов.

Hromadske сообщало, что с марта партнерские роды были запрещены почти во всех роддомах Киева, а там, где такого запрета не было, партнеров не пускали к супругам после рождения ребенка. Ряд общественных организаций заявили о незаконности действий администраций роддомов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине, по данным Минздрава, инфицировано 26 514 человек, умерло 777, полностью выздоровело 11 812 пациентов.

Теги: Министерство здравоохранения, роддом, карантин, Максим Степанов, роды, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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