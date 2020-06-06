Эпидемия COVID-19. Малюська заявил, что в Украине осталось только одно проблемное СИЗО

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, СИЗО в Херсоне настолько переполнено, что "невозможно что-то сделать" для соблюдения там карантина из-за COVID-19.

Во всех следственных изоляторах Украины, кроме одного, удается соблюдать карантинные мероприятия, введенные из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 6 июня.

"Мы вместе с МВД, с подразделением Нацгвардии провели крупную операцию по вывозу из СИЗО людей и развозке их в места лишения свободы, в тюрьмы соответственно или в так называемые участки СИЗО по всей стране. Соответственно нагрузка на СИЗО существенно уменьшилась, концентрация людей там уменьшилась. У нас появились резервные камеры, которые мы можем использовать в случае, если возникнет болезнь, коронавирус попадет в наши институции. Соответственно, у нас среди проблемных СИЗО остался по сути только один – херсонский. Но там переполнение так велико, что там фактически невозможно что-то сделать", – сказал глава Минюста.

По его словам, в Лукьяновском СИЗО в Киеве "есть свободные камеры, есть резерв".

"То есть он сейчас разгружен настолько, насколько это вообще даже теоретически возможно. Такого уже не было много лет", – объяснил Малюська.

25 апреля в Черновицком СИЗО трое заключенных порезали себе вены в знак протеста против поступления в учреждение инфицированного коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 6 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине возросло до 26 514 (в Херсонской области 179). От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 777 человек, выздоровели 11 812 пациентов.