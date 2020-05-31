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Малюська озвучил расценки на платные камеры в СИЗО Днепра и Запорожья

Глава Минюста Украины Денис Малюська считает, что стоимость содержания в платных камерах в трех учреждениях исполнения наказаний в Днепре и Запорожской области "особо не отличается".

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Стоимость содержания в платной камере в сутки начинается с 540 грн
Стоимость содержания в платной камере в сутки начинается с 540 грн
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська 31 мая в Facebook озвучил стоимость содержания в платных камерах следственных изоляторов Днепра и Запорожья, а также в исправительной колонии в Вольнянске Запорожской области.

"Открыли платные камеры в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр. Цены особо не отличаются. Запорожье: сутки – 570 грн, неделя – 1990 грн, месяц – 3410 грн. Вольнянская УИК: 540 грн, 1900 грн, 3260 грн, соответственно, за сутки, неделю и месяц. Днепр: 880 грн – сутки, 2200 грн – неделя, 3060 грн – месяц", – написал министр.

Малюська отметил, что платные камеры открыли, чтобы исключить коррупцию, чтобы заработать деньги на ремонт бесплатных камер и уменьшить возможные компенсации по решениям Европейского суда по правам человека.

"Нужно помнить: в СИЗО сидят люди, в отношении которых нет приговоров, и с точки зрения закона они не виноваты в совершении преступлений. А вообще направление движения тюремной реформы – это уменьшение бюджетных расходов на содержание осужденных. Они в достаточной физической форме для того, чтобы работать, зарабатывать и не сидеть на шее налогоплательщиков", – подчеркнул глава Минюста.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1142027302844657&id=100011121947008

8 мая платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО.

Малюська говорил, что платные камеры также собираются открыть в следственном изоляторе Харькова.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

Теги: Запорожье, СИЗО, цены, Днепр, деньги, Минюст, реформа, Денис Малюська
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