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Во Львовском СИЗО открыли платную камеру

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, вскоре платные камеры будут открыты в Чернигове, Харькове и Черновцах.

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Малюська отметил, что стоимость пребывания в платной камере составит от 1000 грн/сутки
Малюська отметил, что стоимость пребывания в платной камере составит от 1000 грн/сутки
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Во Львовском следственном изоляторе открыли платную камеру. Об этом 19 мая на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Клиентоориентированность – наше все! Открыли платную камеру во Львовском СИЗО, 1000 грн/сутки, 3500 грн/неделя, 4000 грн/месяц", – написал министр.

По его словам, следующие платные камеры откроются в СИЗО Чернигова, Харькова и Черновцов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1132613283786059&id=100011121947008

8 мая Малюська сообщил о запуске функционирования платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских следственных изоляторах. Первые платные камеры открыли в Киевском СИЗО.

Кабинет Министров утвердил решение о создании платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины 22 апреля.

Малюська отмечал, что в некоторых СИЗО выделят помещения с улучшенными бытовыми условиями. Эти помещения должны быть в таком состоянии, чтобы не проводить капитальный ремонт.

В конце 2021 года результаты эксперимента оценят и примут решение, целесообразно ли на законодательном уровне закрепить платные услуги для содержащихся в СИЗО.

Теги: Львов, Украина, СИЗО, Денис Малюська
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