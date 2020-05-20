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"Борщ не очень, долго такой я есть не буду". Министр юстиции заказал обед из Лукьяновского СИЗО

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что периодически планирует устраивать проверку питания в СИЗО.

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Малюська: Чувствую, питание в СИЗО улучшится
Малюська: Чувствую, питание в СИЗО улучшится
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська попросил привезти ему обед из Лукьяновского СИЗО, чтобы проверить, чем кормят заключенных. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали – брали из общей посуды. Впечатления: каша с мясом замечательные, борщ (или что там такое) не очень, долго такой я есть не буду", – написал он.

Министр заявил, что он планирует периодически устраивать такую проверку.

"Чувствую, питание в СИЗО улучшится", – подытожил Малюська.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1131608043886583&id=100011121947008

В течение последнего года в Украине произошло несколько тюремных бунтов: в колониях Одессы, Харькова и, по данным СМИ, в СИЗО Черновцов. После этого Малюська провел ряд незапланированных проверок.

В Украине функционирует 178 учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов.

Теги: тюрьма, СИЗО, Денис Малюська
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