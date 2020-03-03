Бунт в харьковской колонии. Начальник учреждения уволился

Нового руководителя Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове пока не назначили.

Сейчас ситуация в колонии №25 остается стабильной Фото: pixabay.com

Начальник Алексеевской исправительной колонии №25, где 8 января произошла попытка бунта, уволился. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Северо-Восточного межрегионального управления исполнения уголовных наказаний Ольга Кузнецова в комментарии "Укринформу".

Также Кузнецова сообщила, что новый начальник еще не назначен и вопрос решается на уровне Министерства юстиции Украины.

По ее словам, сейчас ситуация в колонии №25 остается стабильной и управляемой администрацией учреждения.

8 января в Алексеевской исправительной колонии №25 Харькова произошла попытка бунта. Группа осужденных планировала дестабилизировать обстановку в учреждении, в том числе с помощью криминалитета "с воли" и "отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций".

К отдельным заключенным была применена сила, после чего их осмотрели медработники и сообщили, что их состояние удовлетворительное.

Из-за этого в колонии был введен особый режим: усилились охрана и надзор за осужденными, проводились другие дополнительные режимные мероприятия.