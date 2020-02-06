В россиийской колонии отрицают, что угрожали украинцу Лимешко убийством и пытали

По словам представителей Федеральной службы исполнения наказаний России, украинский заключенный Геннадий Лимешко не жаловался на причинение вреда или угрозы во время нахождения в колонии.

Федеральная служба исполнения наказаний России отрицает, что применяла пытки к украинскому заключенному Геннадию Лимешко. Об этом пресс-служба ФСИН заявила в ответе на запрос "Интерфакса".

Во ФСИН заявили, что за время нахождения в колонии Лимешко не жаловался на причинение вреда здоровью, угрозы со стороны сотрудников колонии и других осужденных или на то, что ему не оказывают медпомощь.

Также во ФСИН отметили, что за период содержания к Лимешко не применялась физическая сила.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в конце января заявила, что в колонии Ставрополья "несколько раз поджигали шапку" на голове Лимешко, угрожали убийством за то, что он принял ислам. Кроме того, Денисова заявляла, что Лимешко не оказывается медпомощь.

Лимешко задержали на оккупированном полуострове в августе 2017 года. Российские силовики назвали его "агентом Службы безопасности Украины", который якобы готовил диверсии в Крыму.

10 мая 2018 года "Судакский городской суд" приговорил Лимешко к восьми годам заключения за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ". Отягчающим обстоятельством стал политический мотив: "ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России".

24 июля "Верховный суд" Крыма оставил без изменений приговор украинцу.

В Минобороны Украины сообщили, что Лимешко служил в Вооруженных силах по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия.

В сентябре Ирина Лемешко проинформировала, что ее мужа этапировали в Ставропольский край РФ.