Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

На украинца Лимешко администрация российской колонии оказывает давление – Денисова

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, содержащемуся в российской колонии "крымскому диверсанту" Геннадию Лимешко несколько раз поджигали на голове шапку.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Суд" в Крыму приговорил Лимешко к восьми годам заключения
"Суд" в Крыму приговорил Лимешко к восьми годам заключения
Фото: krymr.com

На фигуранта дела "крымских диверсантов" Геннадия Лимешко в колонии в Ставропольском крае РФ оказывают давление. Об этом 31 января заявила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Лимешко... сообщил, что сотрудники исправительного учреждения применяют к нему моральное и психологическое давление – говорят, что его нужно убить, ведь он принял ислам. Более того, постоянно унижают его достоинство и уже несколько раз поджигали на голове шапку. Он опасается за свою жизнь", – написала она.

Омбудсмен отметила, что у политзаключенного ухудшилось состояние здоровья.

"В частности, его беспокоят постоянная зубная боль и боли в суставах. Однако несмотря на тяжелое состояние здоровья, администрация исправительного учреждения не обеспечивает предоставление необходимой медицинской помощи Лимешко", – объяснила Денисова.

По ее словам, она потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой "безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав граждан Украины – обеспечить надлежащие условия содержания и безопасности Геннадия Лимешко, а также оказать необходимую медицинскую помощь незаконно осужденным гражданам Украины".

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3402084019864323

Лимешко задержали на оккупированном полуострове в августе 2017 года. Российские силовики назвали его "агентом Службы безопасности Украины", который якобы готовил диверсии в Крыму.

10 мая 2018 года "Судакский городской суд" приговорил Лимешко к восьми годам заключения за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ". Отягчающим обстоятельством стал политический мотив: "ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России".

24 июля "Верховный суд" Крыма оставил без изменений приговор украинцу.

В Минобороны Украины сообщили, что Лимешко служил в Вооруженных силах по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия.

В сентябре Ирина Лемешко проинформировала, что ее мужа этапировали в Ставропольский край РФ.

Теги: Россия, здоровье, Людмила Денисова, Ставропольский край, омбудсмен, Геннадий Лимешко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret СМИ
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret – СМИ
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS