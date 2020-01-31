На украинца Лимешко администрация российской колонии оказывает давление – Денисова

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, содержащемуся в российской колонии "крымскому диверсанту" Геннадию Лимешко несколько раз поджигали на голове шапку.

На фигуранта дела "крымских диверсантов" Геннадия Лимешко в колонии в Ставропольском крае РФ оказывают давление. Об этом 31 января заявила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Лимешко... сообщил, что сотрудники исправительного учреждения применяют к нему моральное и психологическое давление – говорят, что его нужно убить, ведь он принял ислам. Более того, постоянно унижают его достоинство и уже несколько раз поджигали на голове шапку. Он опасается за свою жизнь", – написала она.

Омбудсмен отметила, что у политзаключенного ухудшилось состояние здоровья.

"В частности, его беспокоят постоянная зубная боль и боли в суставах. Однако несмотря на тяжелое состояние здоровья, администрация исправительного учреждения не обеспечивает предоставление необходимой медицинской помощи Лимешко", – объяснила Денисова.

По ее словам, она потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой "безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав граждан Украины – обеспечить надлежащие условия содержания и безопасности Геннадия Лимешко, а также оказать необходимую медицинскую помощь незаконно осужденным гражданам Украины".

Лимешко задержали на оккупированном полуострове в августе 2017 года. Российские силовики назвали его "агентом Службы безопасности Украины", который якобы готовил диверсии в Крыму.

10 мая 2018 года "Судакский городской суд" приговорил Лимешко к восьми годам заключения за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ". Отягчающим обстоятельством стал политический мотив: "ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России".

24 июля "Верховный суд" Крыма оставил без изменений приговор украинцу.

В Минобороны Украины сообщили, что Лимешко служил в Вооруженных силах по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия.

В сентябре Ирина Лемешко проинформировала, что ее мужа этапировали в Ставропольский край РФ.