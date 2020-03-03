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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ровно священника во второй раз поймали на торговле оружием

По данным правоохранителей, злоумышленник хотел продать ручной противотанковый гранатомет, семь гранат с запалами и 800 граммов тротила.

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Ранее священника уже судили за незаконную торговлю оружием
Ранее священника уже судили за незаконную торговлю оружием
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины подозревает настоятеля одного из храмов Ровенской области в торговле оружием, незаконно вывезенным из района проведения операции Объединенных сил. Об этом 3 марта говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По данным следователей, священник пытался организовать нелегальный сбыт оружия. Установлено, что в течение 2015–2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО/ООС с проповеднической миссией. Из командировок он возвращался с оружием, которое сбывал среди своих знакомых. Священник после получения оплаты оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ровно. 

По данным правоохранителей, злоумышленник хотел продать ручной противотанковый гранатомет, семь гранат с запалами и 800 граммов тротила.

В СБУ отметили, что священник уже был ранее судим за торговлю оружием.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины, настоятелю сообщено о подозрении.

Теги: СБУ, Украина, оружие, священник
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