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"Нужно несколько часов отходить". Малюська без предупреждения посетил харьковскую колонию, в которой произошел бунт заключенных

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, харьковская колония №25 – флагман "красных" тюрем страны и ее "периодически лихорадит". Он пообщался с заключенными, которые жаловались на пытки.

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Малюська сообщил, что пообщался с потерпевшими заключенными
Малюська сообщил, что пообщался с потерпевшими заключенными
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Алексеевскую исправительную колонию №25 в Харькове, где в январе произошел бунт заключенных, министр юстиции Украины Денис Малюська назвал в Facebook флагманом "красных" тюрем страны.

"После увиденного нужно несколько часов отходить... "Камеры", которым позавидуют санатории; зимний сад с искусственным водоемом с рыбками и ракушками; свиньи, которым во время "часа сна" включают классическую музыку; дисциплинарный изолятор, как сказочный домик и многое другое. Доход производственных мощностей при учреждении – около 15 млн грн в год. Учреждение – лакомый кусок для многих и его периодически лихорадит", – написал Малюська 9 марта после того, как без предупреждения приехал в исправительное учреждение.

По его словам, дело о пытках со стороны администрации, на которые жаловались заключенные, – на контроле Минюста.

"Все ключевые фигуранты уволены, продолжается уголовное производство. С пострадавшими пообщался", – рассказал он.

Министр выразил мнение, что в колониях и СИЗО уже приспособились к его внезапным визитам.

"Как по мне, это неплохо. Моя главная цель не наказывать, а обеспечить качественное выполнение системой своих функций. Если для этого надо держать их в тонусе своими визитами, так и буду поступать", – резюмировал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1074780416236013&id=100011121947008

19 января Малюська нанес визит в Лукьяновское СИЗО Киева, 26 января отчитался о визите в СИЗО Одессы, 2 февраля сообщил о проверке в колонии №70 и исправительном центре №108, которые находятся в Бердичеве Житомирской области. 9 февраля Малюська проверил учреждение №12 в Ивано-Франковске, 23 февраля – изолятор и две колонии в Виннице.

8 января в Алексеевской исправительной колонии №25 Харькова произошла попытка бунта. По данным администрации колонии, группа осужденных планировала дестабилизировать обстановку в учреждении, в том числе с помощью криминалитета "с воли" и "отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций". К отдельным заключенным была применена сила.

В Офисе омбудсмена отметили, что дубинки и наручники применили к 22 осужденным. Они пожаловались на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давление со стороны администрации учреждения. 10 января было открыто уголовное производство по факту нанесения осужденным ИК-25 телесных повреждений.

По словам правозащитников, в колонии регулярно издевались и пытали заключенных: их избивали, били током, морили голодом, насиловали. Правозащитники утверждают, что таким образом с заключенных вымогали деньги, заставляли быть добровольными помощниками администрации.

3 марта стало известно, что начальник Алексеевской колонии №25 уволился.

Теги: Харьков, правозащитники, заключенные, пытки, уголовное производство, бунт, исправительная колония, унижения, Денис Малюська
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