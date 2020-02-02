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"Ключевая проблема – питание". Малюська рассказал о визите в учреждения исполнения наказаний в Бердичеве

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что без предупреждения проверил в Бердичеве Житомирской области колонию №70 и исправительный центр №108.

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Малюська утверждает, что проверил историю заходов в интернет
Малюська утверждает, что проверил историю заходов в интернет
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил 2 февраля в Facebook, что без предупреждения проверил колонию №70 и исправительный центр №108, которые находятся в Бердичеве Житомирской области.

"Общее впечатление. В отличие от СИЗО, колонии и исправительные центры могут зарабатывать деньги от хозяйственной деятельности, а потому их состояние и уровень содержания заключенных существенно лучше. В подсобном хозяйстве колонии – куры, перепела и даже нутрии. Есть доступ к интернету, хотя только на одном компьютере (историю просмотров в браузере проверил – к соцсетям или порнофильмам доступа не было)", – написал он.

Министр считает, что "ключевая проблема – питание".

"На еду государственный бюджет тратит миллионы гривен, а ее качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И многие ее совсем не употребляют и питаются своим", – отметил Малюська.

По его словам, условия пребывания осужденных пожизненно "удовлетворительные, они имеют возможность работать и неплохо вяжут".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1046518295728892&id=100011121947008

19 января Малюська нанес визит в Лукьяновское СИЗО Киева. Он увидел там проблемы с распределением людей и сыростью в помещениях.

26 января министр отчитался о визите в СИЗО Одессы. Он выразил мнение, что там "крайне много людей", которых не было смысла отправлять под арест.

Теги: интернет, заключенные, продукты, Бердичев, компьютеры, визит, Денис Малюська
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