"Избиения, удушения, связывания". Офис генпрокурора зарегистрировал производства по фактам пыток в харьковской колонии

"Харьковская правозащитная группа" заявила о пытках осужденных в Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове в течение 2017–2019 годов. Офис генерального прокурора Украины возложил расследование соответствующих уголовных производств на Государственное бюро расследований.

Офис генерального прокурора Украины зарегистрировал ряд уголовных производств по фактам пыток в Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове, сообщает 13 января пресс-служба офиса.

"Прокурорами Офиса генерального прокурора в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (пытки, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование производств поручили территориальному управлению Государственного бюро расследований в городе Полтава.

В качестве основания для внесения в ЕРДР сведений указано "заявление представителей общественной организации "Харьковская правозащитная группа", в котором говорится о совершении ряда преступлений должностными лицами Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове".

"В частности, в обращении правозащитники указывают на неоднократные факты пыток осужденных в течение 2017–2019 годов с целью запугивания и дискриминации, приводят примеры избиения, удушения, связывания, применения электрического тока и совершения иных насильственных действий, оскорбляющих личное достоинство осужденных. Также в своем заявлении правозащитники указывают на грубое нарушение законодательства о труде", – добавили в прокуратуре.

Ход расследования уголовных производств находится на контроле Офиса генерального прокурора Украины.

8 января администрация уголовно-исправительной службы рассказала о введении в ИК-25 режима особых условий из-за группового неповиновения осужденных.

В офисе украинского омбудсмена отметили, что дубинки и наручники применили к 22 осужденным. Они пожаловались на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давление со стороны администрации учреждения.

10 января в прокуратуре Харьковской области сообщили, что по факту нанесения осужденным ИК-25 телесных повреждений открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

11 января украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что у осужденных, которые содержатся в Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове, были обнаружены телесные повреждения.