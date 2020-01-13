Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Избиения, удушения, связывания". Офис генпрокурора зарегистрировал производства по фактам пыток в харьковской колонии

"Харьковская правозащитная группа" заявила о пытках осужденных в Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове в течение 2017–2019 годов. Офис генерального прокурора Украины возложил расследование соответствующих уголовных производств на Государственное бюро расследований.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
8 января администрация уголовно-исправительной службы рассказала о введении в ИК-25 режима особых условий
8 января администрация уголовно-исправительной службы рассказала о введении в ИК-25 режима особых условий
Фото: 2day.kh.ua

Офис генерального прокурора Украины зарегистрировал ряд уголовных производств по фактам пыток в Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове, сообщает 13 января пресс-служба офиса.

"Прокурорами Офиса генерального прокурора в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (пытки, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование производств поручили территориальному управлению Государственного бюро расследований в городе Полтава.

В качестве основания для внесения в ЕРДР сведений указано "заявление представителей общественной организации "Харьковская правозащитная группа", в котором говорится о совершении ряда преступлений должностными лицами Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове".

"В частности, в обращении правозащитники указывают на неоднократные факты пыток осужденных в течение 2017–2019 годов с целью запугивания и дискриминации, приводят примеры избиения, удушения, связывания, применения электрического тока и совершения иных насильственных действий, оскорбляющих личное достоинство осужденных. Также в своем заявлении правозащитники указывают на грубое нарушение законодательства о труде", – добавили в прокуратуре.

Ход расследования уголовных производств находится на контроле Офиса генерального прокурора Украины.

8 января администрация уголовно-исправительной службы рассказала о введении в ИК-25 режима особых условий из-за группового неповиновения осужденных.

В офисе украинского омбудсмена отметили, что дубинки и наручники применили к 22 осужденным. Они пожаловались на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давление со стороны администрации учреждения.

10 января в прокуратуре Харьковской области сообщили, что по факту нанесения осужденным ИК-25 телесных повреждений открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

11 января украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что у осужденных, которые содержатся в Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове, были обнаружены телесные повреждения.

Теги: Украина, Харьков, пытки, Государственное бюро расследований, исправительная колония, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
В США снимут продолжение фильма "Молчание ягнят"
В США снимут продолжение фильма "Молчание ягнят"
Димопулос снялась для фото с двумя детьми в ОАЭ
Димопулос снялась для фото с двумя детьми в ОАЭ
  ТНМК дадут представление "Теплый акустический вертеп" в Киеве
  ТНМК дадут представление "Теплый акустический вертеп" в Киеве
  "Фарго". Вышел трейлер четвертого сезона сериала. Видео
  "Фарго". Вышел трейлер четвертого сезона сериала. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS