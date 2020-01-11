В харьковской колонии №25, где был конфликт с осужденными, заявили, что видеокамеры не работали – представитель омбудсмена

Осужденные, которые находятся в медсанчасти колонии №25 в Харькове, рассказывают, что на них среди ночи надели наручники и в одних трусах тащили по улице, сообщил представитель омбудсмена Александр Гаттиятулин.

В администрации Алексеевской исправительной колонии №25 (ИК-25) города Харькова, где 8 января произошел конфликт с осужденными и пострадали 22 человека, заявили, что не могут показать записи камер видеонаблюдения.

Об этом 11 января сообщил представитель украинского омбудсмена по вопросам соблюдения прав лиц в местах несвободы Александр Гаттиятулин на видео, запись которого опубликовал в Facebook офис омбудсмена.

"Руководство учреждения говорит, что обысково-режимные мероприятия начались после команды "Подъем", осужденные все говорят, что эти мероприятия начались ночью. Я предложил начальнику учреждения, чтобы опровергнуть слова осужденных и подтвердить свою правоту, показать записи видеонаблюдения, которое есть по всей территории учреждения, на что нам сказали, что седьмого числа видеокамеры перестали работать", – сказал он.

По словам правозащитника, в обещанное время ему не предоставили ряд документов, вместо этого "все кабинеты опечатаны, никого нет".

Гаттиятулин отметил, что 12 осужденных, которые находятся в медсанчасти колонии, "говорят, что посреди ночи, в часа три-четыре утра, их подняли с кровати, применили к ним средства, то есть наручники, вытянули из спальных помещений, протянули по улице в одних трусах в штаб".

"В штабе они до 19.00 находились ...в наручниках. Медицинский работник не осматривал", – рассказал представитель омбудсмена.

Он объяснил, что по правилам каждые два часа наручники нужно ослаблять, а осужденного должен осматривать медик.

По данным Гаттиятулина, осужденных все это время не кормили.

8 января администрация уголовно-исправительной службы рассказала о введении в ИК-25 режима особых условий якобы из-за группового неповиновения осужденных.

В Офисе омбудсмена отметили, что дубинки и наручники применили к 22 осужденным. Они пожаловались на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давление со стороны администрации учреждения.

10 января в прокуратуре Харьковской области сообщили, что по факту нанесения осужденным ИК-25 телесных повреждений открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.