"Без откровенных ужасов". Малюська проверил еще одно учреждение исполнения наказаний

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что без предупреждения проверил в Ивано-Франковске учреждение исполнения наказаний №12.

Малюська посетил с проверкой четвертое пенитенциарное учреждение с начала года Фото: Denis Malyuska / Facebook

9 февраля министр юстиции Денис Малюська провел проверку в учреждении исполнения наказаний №12 в Ивано-Франковске. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Малюськи, об этом визите администрацию тюрьмы не предупреждали.

"Впечатления: довольно приличный уровень как для учреждений, которые пришлось посещать. Без фантастических достижений, но и без откровенных ужасов. Из негатива – отсутствуют смесители, шланги для душа, что потечет из трубы, за то и благодарить будут. Контингент немного специфический: пожизненники, женщины, мужчины и дети под следствием... Питание стандартно не очень, но точно есть", – написал он.

Министр отметил, что заключенные, которые отбывают пожизненный срок, "традиционно находятся в более-менее приличных условиях".

"Здесь они активно пользуются библиотекой и теннисным столом. Активно просят предусмотреть законом механизм замены пожизненного лишения свободы на ограниченные сроки наказания. Один из собеседников попал в тюрьму в 25-летнем возрасте. Сейчас ему уже 45. Сочувствие сдерживает лишь осознание того, что за плечами каждого из них не менее двух трупов", – добавил Малюська.

Это уже четвертое пенитенциарное учреждение, которое министр без предупреждения посетил с проверкой.

19 января Малюська нанес визит в Лукьяновское СИЗО Киева, 26 января отчитался о визите в СИЗО Одессы, 2 февраля сообщил о проверке в колонии №70 и исправительном центре №108, которые находятся в Бердичеве Житомирской области.