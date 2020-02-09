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"Без откровенных ужасов". Малюська проверил еще одно учреждение исполнения наказаний

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что без предупреждения проверил в Ивано-Франковске учреждение исполнения наказаний №12.

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Малюська посетил с проверкой четвертое пенитенциарное учреждение с начала года
Малюська посетил с проверкой четвертое пенитенциарное учреждение с начала года
Фото: Denis Malyuska / Facebook

9 февраля министр юстиции Денис Малюська провел проверку в учреждении исполнения наказаний №12 в Ивано-Франковске. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Малюськи, об этом визите администрацию тюрьмы не предупреждали.

"Впечатления: довольно приличный уровень как для учреждений, которые пришлось посещать. Без фантастических достижений, но и без откровенных ужасов. Из негатива – отсутствуют смесители, шланги для душа, что потечет из трубы, за то и благодарить будут. Контингент немного специфический: пожизненники, женщины, мужчины и дети под следствием... Питание стандартно не очень, но точно есть", – написал он.

Министр отметил, что заключенные, которые отбывают пожизненный срок, "традиционно находятся в более-менее приличных условиях".

"Здесь они активно пользуются библиотекой и теннисным столом. Активно просят предусмотреть законом механизм замены пожизненного лишения свободы на ограниченные сроки наказания. Один из собеседников попал в тюрьму в 25-летнем возрасте. Сейчас ему уже 45. Сочувствие сдерживает лишь осознание того, что за плечами каждого из них не менее двух трупов", – добавил Малюська.

Это уже четвертое пенитенциарное учреждение, которое министр без предупреждения посетил с проверкой.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1052144505166271&id=100011121947008

19 января Малюська нанес визит в Лукьяновское СИЗО Киева, 26 января отчитался о визите в СИЗО Одессы, 2 февраля сообщил о проверке в колонии №70 и исправительном центре №108, которые находятся в Бердичеве Житомирской области.

Всего в Украине функционирует 183 учреждения исполнения наказаний и следственных изолятора, сказано на сайте Государственной уголовно-исполнительной службы.

Теги: Ивано-Франковск, тюрьма, заключенные, проверки, тюрьмы, Денис Малюська
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