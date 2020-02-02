Малюська пригрозил переносом из Одессы в Херсон межрегионального управления юстиции

Южное межрегиональное управление юстиции перенесут из Одессы в Херсон, если репутация одесских сотрудников "радикально не измениться", отметил министр юстиции Денис Малюська.

Малюська сообщил, что разговор с коллективом управления был "сложным" Фото: minjust.gov.ua

Расположение Южного межрегионального управления юстиции могут перенести из Одессы в Херсон. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил 2 февраля в Facebook.

"В пятницу ...без предупреждения посетил межрегиональное управление юстиции в городе Одесса в связи со слухами, что местные сотрудники продолжают "обилечивать" нотариусов. Состоялся сложный разговор с коллективом. Если репутация местных сотрудников радикально не изменится, увольнения станут массовыми, а само управление изменит свое расположение на Херсон", – написал он.

Южное межрегиональное управление юстиции Украины работает на три области – Одесскую, Николаевскую и Херсонскую. Обязанности главы управления исполняет первый заместитель Тимофей Дудин.