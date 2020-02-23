"Пожизненникам некуда себя деть, работы на всех не хватает". Малюська посетил тюрьмы в Виннице

Условия содержания в СИЗО и колониях №1 и №86 в Виннице вполне удовлетворительные, считает министр юстиции Украины Денис Малюська.

23 февраля министр юстиции Денис Малюська в Виннице без предупреждения проверил СИЗО и колонии №1 и №86. Об этом он сообщил в Facebook.

"На этот раз Винница: местное СИЗО, а также колонии №86 и №1 (вместе до 1,5 тыс. заключенных и осужденных, из которых более 300 – пожизненники). ...Пожизненников много, и им некуда себя деть, работы на всех не хватает. Некоторые из них получали еще смертную казнь в девяностые и были спасены признанием такой казни неконституционной", – написал он.

По словам министра, условия содержания в СИЗО и колониях, которые он посетил, "вполне удовлетворительные, за исключением отдельных камер СИЗО в связи с переполнением".

"Стандартная проблема со сроками пребывания в СИЗО – один из заключенных, с которым разговаривал, более четырех лет находится под следствием за кражу", – рассказал Малюська.

Он также отметил, что его подчиненные не имплементировали "последние приказы Минюста, либерализовавшие пользование интернетом в тюрьмах".

19 января Малюська нанес визит в Лукьяновское СИЗО Киева, 26 января отчитался о визите в СИЗО Одессы, 2 февраля сообщил о проверке в колонии №70 и исправительном центре №108, которые находятся в Бердичеве Житомирской области. 9 февраля Малюська проверил учреждение №12 в Ивано-Франковске.