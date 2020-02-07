Малюська анонсировал ликвидацию 48 "партий-зомби"

В Украине существует "теневой рынок", где продаются политические партии, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о намерении Минюста ликвидировать 48 политических партий, которые не функционируют. Об этом говорится в видео, которое Малюська опубликовал в Facebook 7 февраля.

В ролике говорится, что в Украине зарегистрировано 349 политических партий.

"Из них 48 – "партии-зомби", которые не функционируют. Существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии. На Минюст возложен контроль за деятельностью партий. Мы подали иски об аннуляции регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодня не соответствует требованиям закона", – сообщили в Минюсте.

Среди таких требований – выдвижение кандидатов на выборы президента или народных депутатов в течение 10 лет.

"Этот шаг обеспечит политическую ответственность, защитит избирателей от политических мошенников, даст возможность обеспечить дисциплину и ликвидирует теневой рынок", – добавили в министерстве.

Среди таких партий Малюська назвал Партию ветеранов Афганистана, Социал-демократическую партию Украины, "Организацию украинских националистов", "Женщины Украины", "Христианско-демократический союз", Партию защитников Украины, "Народный блок", Всеукраинскую партию детей войны, Партию сильной власти и другие.