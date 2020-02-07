Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Малюська анонсировал ликвидацию 48 "партий-зомби"

В Украине существует "теневой рынок", где продаются политические партии, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Малюська назвал партии, которые Минюст хочет ликвидировать
Малюська назвал партии, которые Минюст хочет ликвидировать
Фото: kmu.gov.ua

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о намерении Минюста ликвидировать 48 политических партий, которые не функционируют. Об этом говорится в видео, которое Малюська опубликовал в Facebook 7 февраля.

В ролике говорится, что в Украине зарегистрировано 349 политических партий.

"Из них 48 – "партии-зомби", которые не функционируют. Существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии. На Минюст возложен контроль за деятельностью партий. Мы подали иски об аннуляции регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодня не соответствует требованиям закона", – сообщили в Минюсте.

Среди таких требований – выдвижение кандидатов на выборы президента или народных депутатов в течение 10 лет.

"Этот шаг обеспечит политическую ответственность, защитит избирателей от политических мошенников, даст возможность обеспечить дисциплину и ликвидирует теневой рынок", – добавили в министерстве.

Среди таких партий Малюська назвал Партию ветеранов Афганистана, Социал-демократическую партию Украины, "Организацию украинских националистов", "Женщины Украины", "Христианско-демократический союз", Партию защитников Украины, "Народный блок", Всеукраинскую партию детей войны, Партию сильной власти и другие.

https://www.facebook.com/100011121947008/videos/1050451682002220/

Теги: Минюст, политика, партия, Денис Малюська
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Новая методика похудения минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
"Новая методика похудения – минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS