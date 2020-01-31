В Украине хотят через суд запретить деятельность партии "Слуга народа"

В Окружном админсуде Киева сообщили, что к ним поступил иск относительно Министерства юстиции Украины и партии "Слуга народа".

В ОАСК не уточнили, кто подал иск Фото: oask.gov.ua

В Украине через суд хотят запретить деятельность партии "Слуга народа". Об этом 31 января проинформировали в Окружном административном суде Киева (ОАСК).

"Поступил иск к Министерству юстиции Украины. Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно неосуществления контроля за деятельностью партии "Слуга народа" в части соблюдения им требований Закона Украины "О политических партиях в Украине" и своего устава. Среди других требований иска – обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии "Слуга народа", – сказано в сообщении.

В ОАСК отметили, что вопрос об открытии производства по такому административному делу еще не решен.

Кто автор иска, в суде не уточнили.

Партия "Слуга народа" была зарегистрирована 1 декабря 2017 года.

По результатам досрочных парламентских выборов 2019 года партия смогла сформировать большинство в Верховной Раде IX созыва, сейчас фракция политсилы насчитывает 247 нардепов.