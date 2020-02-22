"Теперь можно и книжку почитать". Малюська показал свое фото в стойке на руках

22 февраля министр юстиции Украины Денис Малюська разместил в Facebook свою фотографию, на которой он стоит на руках возле стены.
"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", – написал он.
21 февраля, отчитываясь перед народными депутатами с трибуны Верховной Рады, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что за пять месяцев работы правительство запустило программу дешевых кредитов, снизило суммы в платежках, преодолело рейдерство и искоренило коррупцию на топ-уровне и большинство положительных преобразований произошли в Украине впервые.
Малюська стал министром юстиции 29 августа 2019 года, в первый день работы Верховной Рады IX созыва, тогда был избран весь состав Кабмина.
В декабре, сообщая о 100 днях правительства, министр опубликовал фото, на котором сидит на столе.
В январе 2020 года в знак поддержки Гончарука Малюська залез под стол.