"Теперь можно и книжку почитать". Малюська показал свое фото в стойке на руках

Фотографию, на которой он стоит на руках, министр юстиции Украины Денис Малюська разместил в Facebook после отчета Кабмина в Верховной Раде.

Малюська стал министром в августе 2019 года Фото: minjust.gov.ua

22 февраля министр юстиции Украины Денис Малюська разместил в Facebook свою фотографию, на которой он стоит на руках возле стены.

"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", – написал он.

21 февраля, отчитываясь перед народными депутатами с трибуны Верховной Рады, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что за пять месяцев работы правительство запустило программу дешевых кредитов, снизило суммы в платежках, преодолело рейдерство и искоренило коррупцию на топ-уровне и большинство положительных преобразований произошли в Украине впервые.

Малюська стал министром юстиции 29 августа 2019 года, в первый день работы Верховной Рады IX созыва, тогда был избран весь состав Кабмина.

В декабре, сообщая о 100 днях правительства, министр опубликовал фото, на котором сидит на столе.

В январе 2020 года в знак поддержки Гончарука Малюська залез под стол.