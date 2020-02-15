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"Полгода на должности, а министерство продолжает удивлять". Малюська показал автомобили Минюста

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, его ведомство попытается продать принадлежащие госисполнителям автомобили Lincoln и BMW.

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Малюська назвал автопарк "впечатляющим"
Малюська назвал автопарк "впечатляющим"
Фото: minjust.gov.ua

15 февраля министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в Facebook, что удивился, узнав, какие автомобили есть у Министерства юстиции.

"Полгода на должности, а министерство продолжает удивлять. Оказалось, что у государственных исполнителей центрального МРУ (межрегионального управления. – "ГОРДОН") есть впечатляющий автопарк: лимузин Lincoln и два [BMW] X5. Уже представляю, как на этом государственном лимузине исполнитель приезжал описывать имущество или заниматься выселением", – написал он.

Министр заявил о намерении "эти чудеса техники продать".

Лимузин с большой колесной базой, фотографию которого показал Малюська, находится в плохом состоянии.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1056791234701598&id=100011121947008

Малюська назначен министром юстиции 29 августа 2019 года, на первом заседании Верховной Рады IX созыва.

Теги: Украина, автомобили, BMW, Минюст, Денис Малюська, продажа
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