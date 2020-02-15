"Полгода на должности, а министерство продолжает удивлять". Малюська показал автомобили Минюста

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, его ведомство попытается продать принадлежащие госисполнителям автомобили Lincoln и BMW.

15 февраля министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в Facebook, что удивился, узнав, какие автомобили есть у Министерства юстиции.

"Полгода на должности, а министерство продолжает удивлять. Оказалось, что у государственных исполнителей центрального МРУ (межрегионального управления. – "ГОРДОН") есть впечатляющий автопарк: лимузин Lincoln и два [BMW] X5. Уже представляю, как на этом государственном лимузине исполнитель приезжал описывать имущество или заниматься выселением", – написал он.

Министр заявил о намерении "эти чудеса техники продать".

Лимузин с большой колесной базой, фотографию которого показал Малюська, находится в плохом состоянии.

Малюська назначен министром юстиции 29 августа 2019 года, на первом заседании Верховной Рады IX созыва.