Родители имеют право назвать ребенка Z148, это нормально – Малюська

Ограничений на присвоение родителями имен своим детям в Украине не существует, это официальная позиция Министерства юстиции, подчеркнул глава ведомства Денис Малюська.

Малюська: Я подозреваю, что в органах регистрации могут сказать, что Z148 – не имя. Но не органам регистрации решать Фото: Denis Malyuska / Facebook

Украинское законодательство не регулирует вопрос того, каким должно быть имя гражданина. Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в интервью "Сегодня", обнародованном 4 февраля.

"Официальная позиция такова: ограничений на присвоение имени не существует. Какое имя нравится родителям – так они могут и называть ребенка. На местах органы регистрации могут отговаривать от того, что они считают неразумным и неправильным. Но не органам регистрации решать, каким будет имя. Мое личное мнение: если родители хотят назвать ребенка Z148, то имеют на это право, и это нормально", – сказал он.

Согласно украинскому законодательству, имя ребенку выбирается родителями по их согласию, отметил министр.

"Я подозреваю, что в органах регистрации могут сказать, что Z148 – не имя. Но что такое имя – определения нет. Ограничения могут быть лишь в смежных сферах и процедурах, например, в порядке заполнения паспорта, где цифры или иностранные буквы неприемлемы. Сам юридический аспект интересный и нужно будет продумать, как урегулировать его", – добавил он.

Глава Минюста отметил, что родители могут смело требовать регистрации того имени, которое они выбрали.

"Но при этом нужно помнить о всех возможных неюридических последствиях", – подытожил он.

По данным Минюста, в 2019 году в столице родители чаще всего называли своих новорожденных дочерей Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина, а сыновей – Александр, Дмитрий, Матвей, Марк. В Киевской области самыми популярными были Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Денис, Егор, Захар, Макар, Назар и другие.

Ведомство назвало также редкие имена, которые украинцы выбирали для своих детей. Кроме прочих, это: Ореста, Фрота, Аннаэль, Фиона, Фея, Хауля, Золушка – для дочерей; Феликс, Савватий, Ангел, Спартак, Довуд, Стратон, Граф, Исай, Нелей – для сыновей.