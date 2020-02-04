Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

"Мальчик родился, хорошенький". Отоларинголог из Киева приняла роды в самолете

23-летняя роженица, возможно, скрыла свою беременность, чтобы сесть на самолет, считает украинка Алена Федченко, которая принимала у нее роды на борту самолета "Доха – Бангкок". По ее словам, ребенок родился доношенным.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мальчик родился на высоте примерно 8 тыс. м
Мальчик родился на высоте примерно 8 тыс. м
Фото: Алена Федченко / Facebook

Украинка Алена Федченко в ночь на 4 февраля приняла роды на борту самолета, который летел из Катара в Таиланд. Об этом она сообщила в Facebook.  

"Приняла роды на борту самолета "Доха – Бангкок". Мальчик, мама тайка. Наш самолет сел в Калькутте, ждем "скорую". Но мама и ребенок здоровы", – написала она. 

"Стране" женщина сообщила, что она из Киева, работает отоларингологом. Федченко летела в отпуск и оказалась единственным врачом на борту самолета. 

"Это было, как в кино. Я думала, так только в фильмах бывает... Женщина переносила роды отлично, она слушалась, не кричала, тужилась по моей команде. Родился мальчик. Он хорошенький такой, закричал сразу. Все были счастливы от первого крика ребенка", – рассказала она, отметив, что ребенок родился на высоте около 8 тыс. м. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2449519671929126&id=100006133505418

По словам украинки, 23-летняя роженица говорила на тайском, летела в Бангкок одна, там ее якобы должна была встретить родственница. Федченко считает, что роды были не преждевременные. 

"Ребенок доношенный, это были нормальные, плановые роды. Девушка, которая рожала, просто скрыла беременность, чтобы ее пустили на борт. Она на девятом месяце и ей пора было рожать. Она худенькая, живота не видно, еще и была в свободном балахоне. Она маленькая, и малыш у нее родился маленький, но он доношенный. У него ногти длинные на руках, все с ним нормально", – сказала украинка.

Она сообщила, что из-за родов самолет отклонился от курса и приземлился в Индии, где мать и ребенка забрала скорая помощь. 

"Пока "скорая" приехала, пока ее забрали, пока оформляли документы – в общем, вся эта волокита заняла три часа. А потом уже мы долетели в Бангкок", – добавила она. 

Наталья Белоконева –- знакомая Федченко, которая летела вместе с ней, – рассказала в Facebook, что часть пассажиров была недовольна из-за вынужденной посадки. 

"Знаете, сколько дерьма выслушали от пассажиров на нашем родном языке: "С х...я ли мы должны ждать, когда ее скорая заберет?", "Я за такое не платил", "А рожать нельзя было на земле?", "Нашла время рожать, я спать хочу". Ну и далее по списку", – написала она. 

https://www.facebook.com/natalya.belokoneva/posts/2727281237321678

Как пишет газета The Independent, самолет принадлежит Qatar Airways. В пресс-службе авиакомпании сообщили изданию, что после прибытия в Индию о здоровье женщины и ребенка позаботились местные власти.

Теги: Таиланд, Катар, скорая помощь, самолеты, Бангкок, беременность, Qatar Airways, мальчик, ребенок, роды, пассажиры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"
7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"
  Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
"Лез целоваться, трогал промежность". Создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах и женоненавистничестве
"Лез целоваться, трогал промежность". Создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах и женоненавистничестве
“Джокер” – лучший фильм года, ДиКаприо и Йоханссон – лучшие актеры. Альтернативный “Оскар” от украинского Google
“Джокер” – лучший фильм года, ДиКаприо и Йоханссон – лучшие актеры. Альтернативный “Оскар” от украинского Google
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS