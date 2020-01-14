В Киеве в поликлинике на ребенка упали металлопластиковые двери

По данным полиции Киева, мальчик, на которого в поликлинике упали металлопластиковые двери, получил перелом бедра со смещением.

В какой поликлинике случился инцидент – не уточняется Фото: pixabay.com

13 января в одной из поликлиник Киева на мальчика упали металлопластиковые двери. Об этом УНН проинформировали в столичной полиции.

"Проводились ремонтные работы, были демонтированы металлопластиковые двери, стояли у стены. Пока мама общалась с работником регистратуры, ребенок играл, дергал за ручку, после чего потянул их на себя, они на него упали. Ребенка в дальнейшем госпитализировали с предварительным диагнозом "перелом правого бедра со смещением", – рассказал собеседник агентства.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, проводят проверку обстоятельств инцидента.

В полицию об этом сообщили и мама пострадавшего, и медики, уточнили УНН.

В какой поликлинике случился инцидент – не уточняется.