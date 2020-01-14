От теплоснабжения отключили более 300 домов, школы, сады и поликлинику в Каменском

В Каменском Днепропетровской области обнаружили аварийный участок в системе теплоснабжения. Для предупреждения аварии от тепла отключили около 100 тыс. абонентов.

В Каменском Днепропетровской области обнаружили аварийный участок в системе теплоснабжения, сообщила 14 января пресс-служба Каменского городского совета.

"По информации коммунального предприятия… "Теплосети" в ходе планового осмотра системы теплоснабжения был обнаружен аварийный участок. С целью предупреждения аварийной ситуации с 7.00 14 января от централизованного теплоснабжения в Юго-Западном районе города… отключены 347 домов, восемь школ, 10 детских садов и поликлиника ГУ УМВД. Для оперативного устранения проблемы мобилизован весь ресурс предприятия: специалисты и необходимая техника", – сказано в сообщении.

Восстановить подачу централизованного теплоснабжения планируют до конца дня.

"Українські новини" уточняют, что без теплоснабжения в Днепропетровской области остались около 100 тыс. абонентов.

14 января правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии теплосети у торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Голосеевском районе Киева. В результате ЧП были госпитализированы семь человек с ожогами нижних конечностей.