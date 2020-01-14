Клуб читателей
ГОРДОН
 
КИЕВ

Повреждения теплосети у Ocean Plaza ликвидируют к 15 января – "Киевтеплоэнерго"

В "Киевтеплоэнерго" заявили, что трубопровод, который прорвало у киевского торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, был изношен, его построили в 1987 году. Также отмечается, что Ocean Plaza "был построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На месте аварии в Киеве работают бригады "Киевтеплоэнерго"
На месте аварии в Киеве работают бригады "Киевтеплоэнерго"
Фото: kte.kmda.gov.ua

Повреждения теплосети у столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza ликвидируют к утру 15 января, сообщила 14 января пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

"Повреждение с утечкой теплоносителя на проезжую часть произошло вчера в 20.19 из-за изношенности сети. Трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий. Сразу же после обнаружения повреждения аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" начали откачку воды, а диспетчерские службы – переподключение клиентов на питание от другого теплоисточника. Таким образом, к 7.00 14 января теплоснабжение клиентов в зоне поврежденного трубопровода было восстановлено", – сказано в сообщении.

Сейчас на месте аварии у улицы Антоновича в Киеве работают три аварийно-восстановительные бригады "Киевтеплоэнерго", задействована спецтехника.

"В ходе проведения ремонтных работ будет заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части. Сварочные работы будут завершены сегодня в полночь, после чего начнется восстановление асфальтового покрытия на проезжей части. Следует отметить, ТРЦ Ocean Plaza был построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей", – добавили в "Киевтеплоэнерго".

Вечером 13 января из-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. В Киевской городской государственной администрации заявили, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.

В результате происшествия семь человек с термическими ожогами конечностей были госпитализированы.

Утром 14 января в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что подтоплений на месте прорыва трубы около торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве нет, "вода сошла самотеком".

Теги: Киев, авария, теплоснабжение, Киевтеплоэнерго, Ocean Plaza
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля
Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля
Слава из "НеАнгелов" показала стойку на голове
Слава из "НеАнгелов" показала стойку на голове
  The Chain. Обладатели "Грэмми" Evanescence выпустили клип. Видео
  The Chain. Обладатели "Грэмми" Evanescence выпустили клип. Видео
Monatik показал архивное фото с младшим сыном
Monatik показал архивное фото с младшим сыном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS