Прорыв трубы возле Ocean Plaza в Киеве. Семерых пострадавших госпитализировали

Из-за прорыва трубы возле торгового центра Ocean Plaza в больницу попало семь человек. Об этом 14 января проинформировали в управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Facebook.
В ведомстве отметили, что спасатели вынесли семь человек из маршрутного такси и троллейбуса, которые оказались возле места прорыва трубы.
Из здания торгового центра спасатели вынесли шесть человек.
Троим пострадавшим медицинскую помощь предоставили на месте, семеро находятся в больнице, добавили в ГСЧС.
Вечером 13 января и-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали.
Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сказал, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.