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ПРОИСШЕСТВИЯ

Прорыв трубы возле Ocean Plaza в Киеве. Семерых пострадавших госпитализировали

В результате прорыва трубы с кипятком возле столичного торгового центра Ocean Plaza пострадало 10 человек, сообщили в управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

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Прорыв трубы произошел вечером 13 января
Прорыв трубы произошел вечером 13 января
Фото: lb.ua

Из-за прорыва трубы возле торгового центра Ocean Plaza в больницу попало семь человек. Об этом 14 января проинформировали в управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Facebook.

В ведомстве отметили, что спасатели вынесли семь человек из маршрутного такси и троллейбуса, которые оказались возле места прорыва трубы.

Из здания торгового центра спасатели вынесли шесть человек.

Троим пострадавшим медицинскую помощь предоставили на месте, семеро находятся в больнице, добавили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/2699175396829052

Вечером 13 января и-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сказал, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.

Теги: Киев, Украина, ГСЧС, помощь, больница, спасатели, троллейбус, пострадавшие, больницы, Ocean Plaza
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