Прорыв трубы возле Ocean Plaza в Киеве. Семерых пострадавших госпитализировали

В результате прорыва трубы с кипятком возле столичного торгового центра Ocean Plaza пострадало 10 человек, сообщили в управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Из-за прорыва трубы возле торгового центра Ocean Plaza в больницу попало семь человек. Об этом 14 января проинформировали в управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Facebook.

В ведомстве отметили, что спасатели вынесли семь человек из маршрутного такси и троллейбуса, которые оказались возле места прорыва трубы.

Из здания торгового центра спасатели вынесли шесть человек.

Троим пострадавшим медицинскую помощь предоставили на месте, семеро находятся в больнице, добавили в ГСЧС.

Вечером 13 января и-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сказал, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.