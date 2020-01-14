Клуб читателей
ГОРДОН
 
События

В Киеве ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком. Фоторепортаж

Сегодня 00.20
Вечером 13 января в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza на улице Антоновича, 174 прорвало теплосеть, из-за чего произошел подмыв асфальта. Вода затопила первый этаж ТРЦ. Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщил, что в результате девять человек получили ожоги. Часть пострадавших находилась возле места прорыва, еще часть – в маршрутке, которая проезжала рядом. Предварительно причиной повреждения теплосети стал физический износ трубы, добавил Пантелеев.
Теги: Киев, Украина, вода, Петр Пантелеев, пострадавшие, маршрутка, Ocean Plaza, трубы, проезд
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Пантелеев заверил, что всем пострадавшим компенсируют ущерб
ПРОИСШЕСТВИЯ, КИЕВ
В Киеве из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza пострадало девять человек
Вчера 22.45
В результате прорыва трубы возле торгового центра Ocean Plaza девять человек получили ожоги, тяжелых случаев нет, рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
В ГСЧС сообщили, что на данный момент информации о пострадавших нет  
ПРОИСШЕСТВИЯ, КИЕВ
В Киеве из-за прорыва теплосети ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком
Вчера 21.51  
Из-за прорыва теплосети из торгового центра Ocean Plaza эвакуировали персонал и посетителей.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Задержан подозреваемый в убийстве Амины Окуевой. Главное
  Задержан подозреваемый в убийстве Амины Окуевой. Главное G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Зеркаль: Если президент Зеленский лично попросит вернуться в МИД? Нет, уже нет
Зеркаль: Если президент Зеленский лично попросит вернуться в МИД? Нет, уже нет G
Наталия ДВАЛИ
Бывший заложник "ДНР" журналист Галазюк: Я намерен на Путина в суд подавать, эта сволочь украла у меня пять лет жизни
Бывший заложник "ДНР" журналист Галазюк: Я намерен на Путина в суд подавать, эта сволочь украла у меня пять лет жизни G
Анна ШЕСТАК
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS